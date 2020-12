Vieira do Minho oferece testes a emigrantes no dia de chegada ao concelho

Hoje às 13:31 Facebook

A Câmara de Vieira do Minho, no distrito de Braga, anunciou que, para proporcionar "um Natal mais seguro", disponibiliza gratuitamente aos emigrantes que regressem ao concelho a realização de um teste para deteção do novo coronavírus.

Em comunicado na sua página da Internet, a autarquia explica que "vai oferecer a possibilidade de testar gratuitamente, com testes de antigénio (com zaragatoa), todos os emigrantes que o solicitem no dia da chegada" a Vieira do Minho, ​​​​​​​concelho atualmente considerado de risco extremamente elevado.

