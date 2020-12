Webinar Investimento da Diáspora começa na quinta-feira

Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Realiza-se nos dias 10 e 11 de dezembro, entre as 16 e as 19 horas (hora de Lisboa), o webinar Investimento da Diáspora, com o objetivo de apresentar o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) e de dar a conhecer os apoios, benefícios e oportunidades para o investimento das comunidades portuguesas em Portugal.

O conjunto de dois dias de sessões, aberto com intervenções do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, conta também com a participação de representantes das várias áreas de Governo empenhadas na implementação do PNAID, bem como de investidores da diáspora.

Leia mais em Bom Dia