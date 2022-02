João passou por tropas russas e ucranianas em 27 horas de viagem até lugar seguro

Roberto Bessa Moreira Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem português está instalado num hotel da Roménia, depois de uma fuga que se estendeu por 27 horas. Cruzou-se com coluna militar russa e vários militares ucranianos

Depois de três dias a ouvir explosões, uma viagem de 27 horas de autocarro e três países percorridos, João Moreira chegou a um lugar seguro. Uma segurança, porém, que não cala a revolta por ver um povo a lutar sozinho contra um agressor mais forte. "Parte de mim ficou na Ucrânia, pelas pessoas que conhecia e por aquilo que os ucranianos estão a passar. Um tubarão está a atacar um pequeno peixe, que não tem ajuda de ninguém", critica.

Quando falou com o JN, João, economista de Paredes, já estava instalado num hotel na cidade de Botosani, na Roménia, e a poucos quilómetros da fronteira com a Moldávia. Chegou ali ao início da tarde de sábado, integrado numa comitiva de 14 pessoas que, 27 horas antes, fugiu a toda a pressa da Embaixada de Portugal em Kiev. "Foi uma viagem dura. Chegámos a sair do autocarro para procurarmos um abrigo, mas, com as sirenes a tocar, só encontrámos uns barracos. Decidimos continuar viagem", conta.