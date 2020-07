Joe Biden afirma que a pandemia é tão má que até Trump já usa máscara

JN/Agências Hoje às 00:27 Facebook

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, virtual candidato democrata às eleições de novembro, afirmou esta terça-feira que a crise da pandemia de covid-19 é "tão má" que até o Presidente Donald Trump decidiu usar máscara em público.

Biden pediu a Trump que, "por favor", ouça os especialistas médicos.

"A situação é tão má que, inclusive, Donald Trump finalmente decidiu usar máscara em público. Alegro-me que tenha mudado [de opinião]. Mas, senhor Presidente, não é suficiente", disse Biden num ato eleitoral no estado de Delaware, onde delineou as suas prioridades em matéria de energias limpas, entre as quais o compromisso para 2035 de uma produção de energia 100% livre de carbono.

O mandatário, que desde o início da pandemia mostrou ceticismo sobre a gravidade da pandemia de coronavírus, usou pela primeira vez uma máscara ao visitar, no fim de semana, um hospital onde se encontram a recuperar soldados norte-americanos feridos.

"Senhor Trump, por favor, escute os seus peritos em saúde pública, em vez de os denegrir", sublinhou Biden, referindo-se às críticas lançadas pela Casa Branca contra o médico Anthony Fauci, epidemiologista principal do governo, que apontou que talvez alguns estados se tenham precipitado no abrandamento das medidas de contenção.

Neste sentido, instou o mandatário a deixar de apresentar a situação como "um falso dilema entre proteger a saúde e proteger a economia", já que o que consegue é "pôr em perigo a recuperação em ambas as frentes".

Apesar de repetir que os Estados Unidos estão a ganhar a batalha ao vírus, nas últimas semanas registou-se um surto de contágios, à medida que o país avança na progressiva abertura económica, após restritivas medidas de controlo adotadas em meados de março.

Vários estados, especialmente no sul e oeste do país, tiveram de fazer marcha atrás e voltar a impor algumas restrições para evitar que a pandemia volte a descontrolar-se.

Os Estados Unidos alcançaram esta terça-feira a cifra de 3353348 casos confirmados de covid-19 e a de 135.524 mortos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

A Florida é o estado com mais casos, seguido pela Califórnia, Texas, Geórgia e Tennessee, que são há semanas as zonas que arrastaram os Estados Unidos para mais de 50 mil contágios diários.

O Presidente, Donald Trump, tem pressionado os responsáveis estaduais para reabrirem as escolas depois do verão, ameaçando retirar verbas federais aos que não voltem ao ensino presencial.

A Organização Mundial da Saúde recomendou esta terça-feira que só se reabram as escolas quando a transmissão comunitária do novo coronavírus estiver controlada, admitindo que falta saber muito sobre o papel das crianças na pandemia.