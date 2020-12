Joe Biden é a figura internacional do ano: o mais velho cidadão a "tomar conta" dos EUA

Emanuel Carneiro Hoje às 14:24 Facebook

Joe Biden terminou com uma das mais polémicas presidenciais da história norte-americana. O democrata bateu o republicano Donald Trump e toma posse a 20 de janeiro, aos 78 anos.

Provavelmente, ficará mais conhecido por afastar Donald Trump da Casa Branca do que pela circunstância de ser o 46.º presidente dos Estados Unidos. Seja como for, Joe Biden é uma das figuras de 2020. Aliás, em termos internacionais, é mesmo aquela que os leitores do "Jornal de Notícias" escolheram como a mais relevante deste ano.

O democrata, parte da História da política norte-americana por meio século como senador e vice-presidente, completou uma longa escalada até ao topo da montanha institucional dos EUA, que incluiu duas tentativas fracassadas de chegar à luta pela Presidência, derrotando o chefe de Estado republicano. Quando tomar posse, a 20 de janeiro, Biden, de 78 anos, será o cidadão mais velho de sempre a liderar a Casa Branca.