Joe Biden escolhe Kamala Harris como candidata a vice-presidente dos EUA

O candidato democrata às eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos escolheu a senadora Kamala Harris como sua vice-presidente. Caso Joe Biden vença Donald Trump, Harris será a primeira mulher negra a ocupar este cargo.

Joe Biden anunciou a escolha da sua vice nas redes sociais. "Eu tenho a grande honra de anunciar que escolhi Kamala Harris - uma lutadora destemida pelos pequenos e uma das melhores servidores públicas do país", escreveu o candidato democrata, que vai defrontar Donald Trump em novembro nas eleições presidenciais.

Kamala Harris, senadora de 55 anos, chegou a ser uma pré-candidata à Casa Branca, porém a falta de apoio fê-la desistir da presidência dos Estados Unidos da América. Filha de pai jamaicano e mãe indiana, Harris "é a primeira mulher negra e a primeira pessoa de ascendência indiana a ser nomeada para um cargo nacional", segundo o jornal "The New York Times".

A candidata de Biden a vice-presidente dos EUA foi procuradora do distrito de São Francisco (entre 2004 e 2011) e procuradora-geral da Califórnia até 2017, altura em que foi eleita senadora pelo Partido Democrata.

Para alguns analistas, a escolha de Kamala Harris é um dos trunfos de Biden na corrida presidencial. "Ela traz para a corrida um estilo de campanha muito mais vigoroso do que o de Biden, incluindo um dom para capturar momentos de eletricidade de política crua no palco do debate e em outros lugares, e uma identidade pessoal e história familiar que muitos consideram inspiradora", escreve o "The New York Times".

Caso Donald Trump seja derrotado, Kamala Harris será a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos da América.