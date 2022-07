Joe Biden infetado com covid-19

JN Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo à covid-19 esta quinta-feira.

De acordo com um comunicado da Casa Branca, Biden, que tem 79 anos, está vacinado e recebeu duas doses de reforço contra a covid-19, apresentando "sintomas muito leves". O presidente norte-americano está a ser tratado com Paxlovid.

O presidente dos EUA vai agora permanecer em isolamento na Casa Branca até testar negativo, continuando a cumprir as suas funções remotamente. Biden "entrou em contacto com membros da equipa da Casa Branca por telefone esta manhã e participará nas suas reuniões planeadas por telefone e via Zoom", lê-se na nota.

A Unidade Médica da Casa Branca "vai informar todos os contactos próximos do presidente durante o dia de hoje".