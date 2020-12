JN Hoje às 21:11, atualizado às 21:28 Facebook

Joe Biden foi esta segunda-feira vacinado com a primeira dose da vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19.

O presidente norte-americano eleito, que foi vacinado no ChristianaCare Hospital, em Newark, no Estado do Delaware, elogiou a Administração Trump pela rápida distribuição da vacina e pediu cuidados à população, nota a agência Reuters.

"Estou a fazer isto para as pessoas saberem que devem estar preparadas para serem vacinadas. Não têm nada com que se preocupar", disse Joe Biden, em direto para as televisões norte-americanas, que filmaram o momento. O democrata agradeceu "aos cientistas e às pessoas" que tornaram a vacinação possível bem como "aos trabalhadores da linha da frente", que considerou serem "verdadeiros heróis".

Jill Biden, a futura primeira-dama dos Estados Unidos, também recebeu a primeira dose da vacina esta segunda-feira, revelou a equipa de transição do presidente eleito, que não adiantou quando é que o casal receberá a segunda dose da vacina.