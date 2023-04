Joe Biden planeia recandidatar-se à Casa Branca

JN Hoje às 14:16 Facebook

O presidente norte-americano informou, esta segunda-feira, que planeia voltar a concorrer à presidência dos Estados Unidos, em 2024.

Joe Biden deu como certa a recandidatura à Casa Branca, no programa de televisão "Today", da cadeia norte-americana NBC, ressalvando, no entanto, que o anúncio oficial será, provavelmente, feito apenas no verão. "Planeio candidatar-me, mas ainda não estamos preparados para o anunciar", disse Biden.

Esta não é a primeira vez que o democrata, de 80 anos, manifesta a intenção de concorrer à reeleição. De acordo com a televisão norte-americana, no ano passado, o presidente dos Estados Unidos já tinha confessado ao reverendo Al Sharpton, numa conversa na Casa Branca, que pretendia tentar um segundo mandato.