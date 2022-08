Jogador do Boca Juniors assaltado e agredido à porta de casa

JN Hoje às 19:56 Facebook

Agustín Sandez, lateral do Boca Juniors, foi vítima de um violento assalto à porta de casa. Os assaltantes já foram detidos e identificados.

Depois da derrota (3-0) do Boca Juniors com o Patronato, o lateral-esquerdo Agustín Sandez foi vítima de um violento assalto à porta de casa quando estacionava o carro. Foi o próprio jogador de 21 anos que contou o episódio nas redes sociais, com uma fotografia na qual são visíveis ferimentos no rosto. "Hoje, a insegurança tocou-nos. Roubaram os meus pertences e bateram-me", escreveu.

Agustín Sandez Foto: Twitter

Os ladrões colocaram-se em fuga mas, segundo o jornal argentino "La Nación", já foram detidos e identificados. Tratavam-se de jovens de 15, 17 e 18 anos e um outro que não apresentou documentos. O momento do assalto foi captado pelas câmaras de videovigilância do local.