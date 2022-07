Jogo de bilhar fatal: Jovem brasileiro morto por dois irmãos após aposta perdida

Inês Inteiro Hoje às 16:52 Facebook

Dois irmãos foram detidos pela polícia brasileira após suspeitas de terem matado um jovem de 19 anos, com tesouras, após perderem uma aposta num jogo de bilhar.

O crime ocorreu durante um jogo de bilhar numa barbearia em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, a discussão terá ocorrido devido a uma aposta entre os irmãos e o jovem.

Os dois irmãos, 18 e 22 anos, atacaram Alejandro Alvez Batista com os tacos de bilhar e mais tarde com as tesouras do local, atingindo o jovem de 19 anos no pescoço e no tórax. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta no local.

Os suspeitos ainda tentaram fugir mas momentos depois foram identificados e apanhados pela polícia.

Os irmãos já eram conhecidos das autoridades por tentativas de homicídio e posse ilegal de armas de fogo.