Johnson disse aos ministros para se prepararem para sai da UE em outubro

Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse, este domingo, aos seus ministros que ainda "há muito trabalho a fazer" para um acordo sobre o "Brexit", mas que devem estar prontos para abandonar a União Europeias em 31 de outubro

O Reino Unido deve deixar a União Europeias em 31 de outubro, mas as tentativas de chegar a um acordo têm fracassado sucessivamente, sobretudo no que diz respeito ao mecanismo de salvaguarda de fronteiras entre a Irlanda do Norte (que pertence ao Reino Unido) e a Irlanda (que integra a comunidade europeia).

Este domingo, o primeiro-ministro britânico - que tinha prometido encontrar uma solução para o problema do "Brexit", para cumprir o calendário de saída - informou os seus ministros que, a duas semanas do final do prazo, ainda "há muito trabalho a fazer", não excluindo a hipótese de um acordo, segundo um porta-voz do Governo.

"Boris Johnson reiterou que se pode entrever um caminho para um acordo. Que ainda há muito trabalho para o conseguir e que devemos estar prontos para sair em 31 de outubro", disse a mesma fonte.

Boris Johnson mantém o discurso de que o Reino Unido abandonará a União Europeia até final do mês, mesmo que não haja um acordo com Bruxelas, apesar de uma lei aprovada no Parlamento lhe exigir uma solicitação de extensão de negociações se não houver um entendimento até final de outubro.

Ainda este domingo, o presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que seria um "erro histórico" não aceitar um pedido do Reino Unido para um novo adiamento do "Brexit", mas considerou que tal será "improvável".

Londres e Bruxelas continuam numa corrida contra o relógio para tentar chegar a um acordo e Boris Johnson disse ter retomado a esperança de o conseguir, após uma reunião com o homólogo irlandês, Leo Varadkar, na quinta-feira, onde ambos disserem poder haver uma solução para o obstáculo da fronteira da Irlanda, que possa ser apresentada a tempo do Conselho Europeu, que se realiza em 17 e 18 de outubro.

O primeiro-ministro convocou uma sessão parlamentar extraordinária na Câmara dos Comuns, para o próximo sábado, dia 19 de outubro, durante a qual apresentará o possível acordo assinado com os 27 países da União ou então uma alternativa de solução.

A questão do "Brexit" também deverá ser parte central do chamado Discurso da Rainha, quando Isabel II ler as prioridades do Governo perante o Parlamento, na segunda-feira.