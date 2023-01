Jornalista diz que Rússia instigou tentativa de golpe de Estado na Bulgária em 2016

JN/Agências Hoje às 01:36 Facebook

O jornalista búlgaro Christo Grozev acusa a Rússia de ter instigado uma tentativa de golpe de Estado na Bulgária, em abril de 2016, com o apoio da Igreja Ortodoxa russa, noticia a agência EFE.

As afirmações de Christo Grozev, que se encontra desde dezembro numa lista de busca e captura russa, foram proferidas durante um debate sobre desinformação e crises geopolíticas, realizado pelo parlamento da Bulgária.

Segundo o jornalista búlgaro, membro da plataforma de investigação Bellingcat, a tentativa de golpe de Estado seria levada a cabo por dois grupos de paramilitares e centenas de militares.

"Esta operação foi levada a cabo com o apoio da Igreja Ortodoxa russa e fracassou pela detenção preventiva de centenas de paramilitares, dos quais apenas 30 conseguiram chegar até Sofia", afirmou.

De acordo com Christo Grozev, foram levadas a cabo tentativas semelhantes no Quirguistão e no Cazaquistão.

Depois de ser incluído numa lista negra do Kremlin em dezembro, o jornalista, que no passado denunciou a participação dos serviços secretos russos no envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e no opositor Alexei Navalni, exilou-se nos Estados Unidos por questões de segurança.

"Estamos a verificar a ativação de membros pertencentes a grupos de sabotagem fora da Rússia. Muito provavelmente a Bulgária será objeto do seu interesse", advertiu.

Numa das suas recentes investigações, Christo Grozev conseguiu identificar 33 militares russos responsáveis por programar mísseis que seriam disparados contra alvos civis na Ucrânia.

A Bulgária integra a NATO desde 2004 e a União Europeia desde 2007, sendo considerado o país mais pobre deste grupo.