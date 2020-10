Jornalista imolou-se e pediu para culparem a Rússia pela sua morte

JN Hoje às 17:41 Facebook

Irina Slavina, jornalista russa e editora-chefe de um site de informação, morreu esta sexta-feira após imolar-se em frente a um escritório do ministério do Interior na cidade de Níjni Novgorod, na Rússia. Momentos antes, tinha deixado uma mensagem no Facebook a pedir que culpassem o país pela sua morte.

"Peço que culpem a Federação Russa pela minha morte", escreveu Irina no Facebook esta sexta-feira, antes de se imolar.

A jornalista, que era editora-chefe do site de notícias KozaPress - cujo lema é "notícias e análises sem censura" - disse na quinta-feira que a polícia vasculhou o seu apartamento à procura de trabalhos relacionados com o grupo pró-democracia Open Russia. Computadores e arquivos de dados foram apreendidos.

Segundo a BBC, terão surgido entretanto imagens que mostram o momento em que Irina se imolou pelo fogo. No vídeo, vê-se um homem a correr para uma mulher para ajudar a apagar as chamas, mas ela empurra-o, antes de cair no chão. A autenticidade do vídeo ainda não foi verificada.

As autoridades daquela cidade russa não fizeram comentários sobre o assunto.

No ano passado, a editora foi multada por "desrespeitar as autoridades" num dos seus artigos. Uma série de leis mais duras para a comunicação social e a Internet entraram em vigor recentemente na Rússia, gerando preocupação de que possam ser usadas pelo governo para silenciar os seus críticos. O Kremlin disse na altura que a legislação era necessária para melhorar a segurança na Internet.