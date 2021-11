Jornalistas debatem fenómeno das notícias falsas

JN Hoje às 11:37 Facebook

Madrid acolhe, ao longo desta semana, editores de jornais da União Europeia e da América Latina para debater os riscos para a própria comunicação social que advêm da desinformação ampliada pelas redes sociais.

A partir desta terça-feira, dia 9, e até sexta-feira, dia 12, Madrid será a sede da quinta edição do Congresso Internacional de Editores de Média da União Europeia (UE) e América Latina. O risco apresentado pelas "fake news", que proliferam devido à contínua expansão das redes sociais, será o principal tema. A liberdade de expressão e o conceito de "verdade construída" no espaço público servirão como pontos de partida para um debate intercontinental entre profissionais da comunicação social.

Será a primeira vez que diretores e editores do jornal Clarín e La Nación de Argentina se encontram em Madrid. O evento contará também com responsáveis do jornal La Razón de Bolivia, para além do grupo Folha de Brasil, El Mercurio de Chile, os colombianos El Tiempo y La República, o grupo Extra de Costa Rica, Últimas Noticias de Ecuador, La Prensa Gráfica de El Salvador, os mexicanos La Reforma e Grupo Milenio, a Estrella de Panamá e La Prensa de Panamá, El País de Uruguay, ABC Color de Paraguay, o alemão Axel Springer, a Agence Europe e Aquí Europa de Bruxelas, Il Sole-24 Ore e a Agência Ansa de Itália, Gazeta Wyborcza de Polónia, o Jornal de Notícias de Portugal, para além dos meios espanhóis Agência EFE, Europa Press, ABC e El Mundo, entre outros.

Os congressistas irão discutir a visão de ambos os continentes sobre temas que lhes dizem respeito, como "Os riscos do ciberespaço e da informação", a "Liberdade de expressão na UE e na América Latina", "A verdade construída: o papel dos comunicadores na face da evolução das redes ", ou" Desinformação e notícias falsas ", para além do tema" O futuro do turismo e a recuperação do setor no período pós-pandemia ".

Esta quinta edição do Congreso tem como meio de comunicação anfitrião o grupo Vocento, contando com o apoio da Comissão e do Parlamento europeus, da Iberia, Telefónica, Segittur e da Comunidad de Madrid, assim como com a colaboração da Universidad Rey Juan Carlos, o Hotel Melia Castilla, a Xunta de Galicia e do Xacobeo.