Jornalistas iranianos apelam à libertação de colegas que expuseram caso Amini

Mais de 300 jornalistas iranianos apelaram, este domingo, à libertação das duas jornalistas iranianas presas por terem exposto o caso Mahsa Amini, um dia depois de terem sido acusadas de trabalhar para a CIA pelas agências de informação iranianas.

A Associação de Jornalistas de Teerão publicou uma carta assinada por 300 repórteres em vários jornais iranianos apelando à libertação de Nilufar Hamedi, que foi para o hospital onde Amini foi internada, e Elahe Mohammadi, que cobriu o seu funeral.

"O jornalismo não é um crime", disse o diário "Sazandegi" na sua primeira página, uma frase acompanhada de fotos de Hamedi, Mohammadi e 11 outros jornalistas detidos por relatarem os protestos desencadeados pela morte de Amini em 16 de setembro, depois de ter sido detida pela polícia moral.

O jornal "Hammihan" dedicou a sua primeira página exclusivamente a Hamedi e Mohammadi, que se tornaram símbolos da repressão da informação no país persa.

O Ministério dos Serviços Secretos do Irão e a Organização dos Serviços Secretos da Guarda Revolucionária Iraniana acusaram na sexta-feira as duas jornalistas de receberem formação de "guerra híbrida" da Agência Nacional de Inteligência dos Estados Unidos - CIA, para fomentarem os protestos.

Hamedi foi a jornalista que publicou uma fotografia de Amini no hospital, enquanto ela estava em coma e entubada, e dias depois publicou outra fotografia dos seus pais abraçados no corredor do hospital, após saberem da morte da filha.

A jornalista do diário reformista "Shargh" foi presa em 21 de setembro, está em isolamento e não foi informada das acusações que levaram à sua prisão, disse o seu marido, Mohamed Hosein Ajorlou, na rede social Twitter.

Por seu lado, Mohammadi cobriu o funeral de Amini, em 17 de setembro, na sua cidade natal de Saqez, no Curdistão, onde os protestos começaram e os primeiros lenços foram queimados.

Mohammadi trabalha para o diário "Hammihan" e foi presa em 22 de setembro quando as forças de segurança invadiram a sua casa e confiscaram-lhe o computador e o telemóvel.

Hamedi e Mohammadi são apenas duas dos 45 jornalistas e fotógrafos presos por realizarem o seu trabalho durante os protestos.

Os protestos estão a ser fortemente reprimidos pelas forças de segurança e resultaram em pelo menos 108 mortos, de acordo com a ONG Iran Human Rights, com sede em Oslo.

O Irão tem sofrido protestos desde a morte de Amini, em 16 de setembro, depois de ter sido detida três dias antes pela polícia moral por usar incorretamente o véu islâmico.

Os protestos sobre a morte de Amini são liderados principalmente por jovens e mulheres que cantam "Mulheres, vida, liberdade!", slogans contra o governo e queimam véus, um dos símbolos da República Islâmica e algo impensável até há pouco tempo.