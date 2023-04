Josep Borrell diz que mil cidadãos da União Europeia já foram retirados do Sudão

JN/Agências Hoje às 09:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de mil cidadãos de países da União Europeia foram retirados do Sudão onde se registam combates desde meados deste mês, disse esta segunda-feira o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

"Trata-se de uma operação complexa, mas foi um sucesso", disse Borrell à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros que decorre no Luxemburgo.

"Não posso fornecer números exatos, mas são pelo menos mil pessoas", que foram retiradas, acrescentou.

PUB

Desde 15 de abril que se registam violentos combates no Sudão, num conflito que opõe forças do general Abdel Fattah al-Burhane, líder de facto do país desde o golpe de 2021, e um ex-adjunto que se tornou um rival, o general Mohamed Hamdan Dagalo, que comanda o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês).

O balanço provisório dos confrontos indica que há mais de 420 mortos e 3700 feridos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).