Josep Borrell​​​​​​​ pede maior e mais rápida ajuda a Kiev

O Alto Comissário da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, apelou, este domingo, ao aumento e aceleração da ajuda militar à Ucrânia, manifestando-se a favor da adesão do país à UE.

"Armamos a Ucrânia porque a guerra é um grande desafio existencial para a nossa segurança, Zelensky e a Ucrânia não têm munições suficientes mas têm motivação suficiente", disse Borrell num discurso num painel de discussão, na Conferência de Segurança de Munique.

"Temos de fazer mais e mais rapidamente, temos de acelerar a nossa assistência militar à Europa", afirmou, acrescentado que "todos os líderes europeus disseram que a Rússia não pode ganhar a guerra, que a Ucrânia tem de ganhar a guerra. Temos de passar das palavras aos atos".

A par do desafio a curto prazo de aumentar e acelerar a assistência militar à Ucrânia, Borrell apontou dois desafios a médio prazo, que são aumentar a capacidade da indústria de armamento da Europa e lidar mais com o Sul global.

Relativamente a este último, Borrell disse ter detetado um certo ceticismo em certos países acerca do apoio à Ucrânia, e disse que a Europa deve comportar-se de uma forma que deixe claro que está a defender valores universais e não valores que só são válidos quando um vizinho europeu é atacado.

"Vemos que em África existe um certo ceticismo... As pessoas têm memórias e sentimentos. Temos de mostrar que defendemos valores universais e não valores que só são válidos quando a Ucrânia é atacada", disse.

Na discussão do painel que se seguiu, a primeira-ministra estónia, Kaja Kallas, e o homólogo sueco, Ulf Kristersson, concordaram com Borrell sobre a necessidade de acelerar a assistência militar à Ucrânia.

"Estive recentemente em Kiev. Os ucranianos dizem-nos: enviam-nos armas e não há problema. Mas enviam-nas demasiado tarde e demasiado lentamente", disse Kristersson.

Kallas, por outro lado, salientou que, por um lado, a Ucrânia precisa de munições e, por outro, os países que as entregam precisam de reconstituir os seus stocks.

Forças russas tentam avançar na província de Lugansk

O governador ucraniano da província de Lugansk, Serhiy Hayday, disse, este domingo, que as forças russas estão a tentar romper as defesas ucranianas na zona de Kreminna, onde se localiza a "situação mais difícil" da frente de combate.

"Hoje a situação mais difícil é na zona de Kreminna. A maior parte dos bombardeamentos e ataques estão concentrados aí, estão a tentar penetrar nas nossas defesas", afirmou, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

Na zona de Svatove, também na província de Lugansk, as posições ucranianas são "mais estáveis", adiantou Serhiy Hayday, acrescentando que o exército ucraniano está a conseguir destruir equipamentos pesados russos todos os dias.

O governador de Lugansk adiantou ainda que, apesar de o cenário ser difícil em toda a frente daquela região do leste do país, as forças ucranianas mantêm o controlo total da situação face à nova ofensiva russa.