Jovem casal morre após confrontos em festa de noivado por causa da música

JN Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas famílias envolveram-se em confrontos na cidade de El Álamo, na região de Madrid, em Espanha. Horas mais tarde, um casal foi encontrado morto numa sarjeta. A origem da violência começou com o desacordo sobre uma música tocada no piano.

Tinha tudo para ser uma ocasião de amor e família, mas terminou mal. Uma festa de noivado num restaurante acabou em violência entre duas famílias, no domingo passado, na cidade de El Álamo. Uma música tocada no piano espoletou a discussão verbal e física: uma das famílias considerou ser inapropriada para aquele evento. A imprensa espanhola, que cita testemunhas, detalha que os confrontos começaram às 23.30 horas e rapidamente escalaram para muita violência. "Uma verdadeira batalha campal", disse uma fonte.

Houve socos, ameaças e objetos arremessados entre os mais de 50 participantes na festa. A violência tornou-se mais gravosa quando um dos convidados entrou num carro e atingiu três pessoas, de acordo com o jornal local de Saragoça "Heraldo". A multidão em redor rapidamente dispersou. Inúmeras patrulhas da polícia e serviços de emergência encaminharam-se para o local, mas já pouco havia fazer. Não houve disparos de arma ou uso de armas brancas, mas o cenário era de "muita violência".

Na segunda-feira de manhã, uma mulher foi encontrada sem vida numa sarjeta. Mais tarde, o companheiro foi também encontrado morto, perto do mesmo local. Ambos tinham 27 e 28 anos. As autoridades já confirmaram que não se tratam dos noivos, mas sim de convidados da festa. Uma mulher de 18 anos está internada em estado grave com ferimentos nas pernas e na cabeça. Há ainda a registar mais três feridos, onde se inclui uma criança, segundo a agência de notícias "Efe".

O autor do atropelamento está em fuga e ainda ninguém foi detido. Apesar de a imprensa espanhola avançar que os confrontos começaram com um desentendimento sobre uma música tocada no piano, a origem do conflito ainda está por ser confirmada pelas autoridades.

O noivado dos dois jovens de 20 anos foi cancelado e o casal já manifestou intenção de fugir, detalharam fontes da investigação à "Efe". Ainda na madrugada dos confrontos, às 4.40 horas, horas depois da violência, os noivos foram atingidos na estrada por um veículo, que ainda não foi identificado.

A Guardia Civil está a investigar o caso na cidade de El Álamo: têm feito buscas em várias herdades e estradas perto do local nos confrontos, na expectativa de encontrar algum carro abandonado. O Conselho de Segurança Local vai reunir nas próximas semanas para avaliar a segurança no município. As autoridades locais temem uma "possível vingança" entre as duas famílias.