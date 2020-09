Jovem com covid violada pelo motorista da ambulância que a levava ao hospital

JN Hoje às 10:42 Facebook

Uma jovem de 19 anos infetada com covid-19 foi violada pelo motorista da ambulância que a transportava ao hospital, na noite de sábado, na Índia.

De acordo com o jornal "The Indian Express", a violação ocorreu no distrito de Pathanamthitta, na parte sul do estado indiano de Kerala, na noite do passado sábado. O motorista da ambulância foi buscar primeiro a jovem e depois outra paciente que também estava infetada com o novo coronavírus. Quando a segunda mulher saiu do veículo ao chegar ao centro médico, a jovem e o motorista ficaram sozinhos.

Segundo as autoridades, foi nesse momento que o motorista levou a ambulância para um local deserto onde não havia pessoas e violou a jovem. Quando a deixou no hospital, o homem pediu perdão e disse-lhe para não contar a ninguém.

No entanto, a vítima informou os médicos quando chegou ao hospital e foram os próprios que comunicaram o sucedido às autoridades. A mulher também tinha gravações de uma parte do ocorrido.

As autoridades informaram que o agressor, que identificaram como Noufal, é acusado de tentativa de homicídio em 2019. O Instituto GVK de Pesquisa e Gestão de Emergências também enviou um comunicado a anunciar a demissão do homem.

O evento causou muita indignação no país, com diversas plataformas de ativismo feminista a solicitar à Polícia que elaborasse um relatório com as medidas tomadas.

A presidente da Comissão das Mulheres de Kerala, M.C. Josephine, também se manifestou, afirmando que pessoas com antecedentes criminais não devem ter acesso a cargos relacionados com o combate ao coronavírus.