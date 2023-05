Jovem de 19 anos invade orfanato com faca e mata ex-namorada

Um jovem de 19 anos invadiu, na noite de terça-feira, um orfanato na Polónia e matou uma rapariga de 16 anos. Suspeito já foi detido e houve ainda nove feridos.

A cidade de Lodz acordou em choque. Um jovem de 19 anos conseguiu, na noite de terça-feira, invadir um orfanato com uma faca e matar uma rapariga de 16 anos, além de ter ferido nove pessoas.

As autoridades, tal como explicaram aos meios de comunicação polacos, receberam um alerta pouco depois das 23 horas "relatando um massacre e múltiplos feridos. Inúmeras forças e recursos foram imediatamente enviados para o local, incluindo bombeiros, ambulância, helicóptero e polícia", afirmou a agente Aneta Sobieraj.

PUB

O atacante terá entrado pela janela do quarto da vítima e feriu ainda nove pessoas. Cinco delas foram transportadas para o hospital, mas não correm risco de vida. As restantes foram assistidas no local e receberam apoio psicológico. O suspeito foi detido cerca de uma hora depois, em casa, sem demonstrar qualquer tipo de resistência.

Segundo a agência de notícias PAP, a vítima era ex-namorada do jovem, informação confirmada por Aneta Sobieraj. "Estamos a investigar todos os últimos momentos de vida da vítima, incluindo a relação com o suspeito", vincou. Na hora do ataque, estavam 13 jovens no orfanato, mais um funcionário.