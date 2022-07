De espingarda e espada na mão, filho mata pai, madrasta e irmãos em França

JN/Agências Hoje às 12:13 Facebook

Um jovem de 22 anos matou o pai, a madrasta e os filhos do casal, duas raparigas de 17 e 15 anos e um rapaz de cinco, em Douvres, no leste de França, na terça-feira à noite. Depois do assassinato o homem barricou-se na casa de família e acabou por ser abatido pela polícia.

Com uma espingarda e uma espada japonesa, o jovem, cuja identidade ainda não é conhecida, matou o pai, a companheira deste e os filhos de ambos (com 17, 15 e cinco anos), na casa da família, em Douvres, na terça-feira à noite. Depois dos assassinatos, o autor do crime barricou-se na residência, onde acabaria por ser abatido pelas forças de segurança francesas.

Christian Limousin, autarca de uma vila vizinha, confirmou que o suspeito tinha morto cinco membros da própria família, incluindo três crianças, antes de ser abatido a tiro pela polícia quando invadiam a propriedade. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada.

Segundo a imprensa local, a família tinha se mudada para aquela vila em julho de 2020 e o jovem, fruto de uma relação anterior do pai, não vivia naquela casa. As motivações do crime ainda não são conhecidas.