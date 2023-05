Jovem de 24 anos indiciado por homicídio após tiroteio em massa em Atlanta

JN/Agências Hoje às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O suspeito de um tiroteio em massa em Atlanta, que matou uma pessoa e feriu quatro na quarta-feira, foi indiciado, esta quinta-feira, por homicídio e quatro acusações de agressão agravada.

Deion Patterson compareceu, esta quinta-feira, em tribunal, depois de a polícia ter dito que disparou na sala de espera de um consultório médico em Atlanta, no estado da Geórgia, na quarta-feira, levando funcionários e transeuntes de uma movimentada zona comercial da cidade a abrigarem-se do ataque.

As autoridades policiais chegaram à zona pouco depois do meio-dia (hora local) para tentar capturar o suspeito, Patterson, de 24 anos, que foi capturado posteriormente no condado de Cobb, a noroeste de Atlanta.

PUB

O vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton Jr., recusou-se a discutir os pormenores da investigação que ainda decorre, nomeadamente os alegados motivos do crime.

Patterson abriu fogo logo após chegar ao consultório médico, iniciando um ataque que durou cerca de dois minutos, antes de se deslocar para um posto de abastecimento de combustíveis e meter-se numa camioneta que estava sem vigilância.

Uma mulher de 39 anos foi declarada morta no local do tiroteio e houve quatro outras mulheres (com idades entre os 25 e os 71 anos) que ficaram feridas e permanecem em estado crítico, mas estável, de acordo com as autoridades norte-americanas.