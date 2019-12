Jovem enfrenta prisão perpétua por matar traficante sexual que a violava

Hoje às 19:42 Facebook

Uma jovem negra de 19 anos pode ser condenada a prisão perpétua se for considerada culpada da morte do traficante sexual e pedófilo que a violava.

Chrystul Kizer, de 19 anos, é acusada de matar Randy Volar, um homem branco de 33 anos, suspeito de a traficar Milwaukee para Kenosha, no Wisconsin, e de abusar repetidamente daquela jovem negra desde que a adolescente tinha 16 anos.

Em junho 2018, após quase dois anos de alegados abusos, Chrystul matou Randy Volar com dois tiros na cabeça, diz a Acusação. Segundo o ministério público do Wisconsin, nos EUA, a jovem ateou fogo ao corpo do alegado violador e fugiu com o carro do homem.

Dois dias depois, Chrystul entregou-se às autoridades. O procurador distrital de Kenosha, Michael Graveley, acusou a jovem de homicídio premeditado em primeiro grau, delito que implica uma pena de prisão perpétua no estado do Wisconsin.

Graveley acredita que Chrystul planeou a morte de Randy com o intuito de lhe roubar o BMW. Segundo a acusação, encontraram 800 mil dólares (cerca de 722 mil euros) em criptomoedas e dizem haver registos de transferências de cerca de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,35 milhões de euros).

A jovem diz que estava apenas a defender-se. Explicou que quando disse a Volar que não queria ter relações sexuais, este a prendeu ao chão e a forçou.



Chrystul não foi a única jovem abusada por Volar. Em 2018, havia sido detido pela polícia e acusado de agressão sexual de menores, entre outros crimes, mas posto em liberdade, sem fiança, pelo gabinete do mesmo procurador que agora quer condenar a vítima a prisão perpétua.

Apesar da convicção da Acusação de que o crime de Chrystul foi premeditado, o advogado da jovem, que está em prisão preventiva, acredita que a pode defender das acusações.

Para ilibar Chrystul, o advogado tem de fazer algo que nunca foi feito no Wisconsin: provar que a jovem cometeu o delito por ser vítima de maus tratos, alegando a chamada "defesa afirmativa positiva".

Foi assim com Cyntoia Brown, que foi para a cadeia aos 16 anos por matar o homem que a comprou para ter sexo. Cumpriu 15 anos de pena e foi entretanto libertada ao abrigo da "defesa afirmativa positiva", no Tennessee. Até hoje, nunca ninguém no Wisconsin beneficiou deste tratamento, mas o advogado de Chrystul diz que há motivos para crer que é possível fazer história e ilibar a jovem, pelo menos, de algumas das acusações.

Enquanto o processo de desenrola, há uma petição a circular na Internet a pedir a libertação da Chrystul, ao abrigo da "defesa afirmativa positiva", que tinha mais de 45 mil assinaturas, às 19.30 horas deste sábado.