Jovem mata com crucifixo padre suspeito de violar quatro crianças

Um jovem de 19 anos matou Roger Matassoli, um padre de 91 anos, que o tinha atacado sexualmente. O sacerdote é acusado de ter violado outras três crianças.

Roger foi encontrado morto na sua casa em Oise, no norte de França, com um crucifixo cravado na garganta. O padre apresentava também sinais de ter sido asfixiado. O crime aconteceu a 4 novembro e foi agora tornado público.

O padre é suspeito de ter abusado sexualmente de pelo menos quatro crianças, entre elas o seu assassino e também o pai do jovem. Apesar das suspeitas que recaíam sobre o padre, a Igreja Católica apenas o afastou em 2018.

O jovem trabalhava como cuidador na casa do padre e, segundo avançam os media franceses, o homem obrigava-o a limpar a casa nu. O rapaz acabou por ser detido quando conduzia o carro do padre.

Às autoridades, o suspeito disse que não se recordava do que tinha acontecido. Está acusado dos crimes de tortura, homicídio e de resistência. Foi depois levada para uma clínica psiquiátrica por suspeitas de problemas mentais.

O pai do suspeito, identificado pela imprensa francesa como sendo Stephane, também foi abusado pelo mesmo padre em criança e acabou por se matar quando soube dos abusos do filho.

O bispo de Beauvais, Jacques Benoit-Gonnin, admitiu que Roger tinha sido dispensado depois das primeiras confirmações sobre os abusos do padre. Ainda assim, a Igreja nunca apresentou queixa do padre às autoridades.

Francisco contra o silêncio

O caso é notícia poucas semanas depois de o Papa Francisco ter decidido abolir o segredo pontifício para os casos de abuso sexual por parte de membros do clero num decreto publicado pelo Vaticano. Com a nova instrução, que entrará em vigor imediatamente, as queixas, processos e decisões referentes a esses casos de abuso não estarão sujeitos ao sigilo pontifício.