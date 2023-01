Jovem mulher obrigada a reembolsar homem após cancelar casamento

JN/Agências Hoje às 19:05 Facebook

Um tribunal ugandês ordenou a uma jovem mulher que quebrou uma promessa de casamento com um homem 30 anos mais velho que reembolsasse os cerca de 2300 euros que gastou para financiar os seus estudos.

De acordo com documentos enviados à agência AFP, Richard Tumwiine, 64 anos, tinha financiado os estudos jurídicos da mulher, com quem mantinha uma relação. Mas a mulher, que está na casa dos 30 anos, disse mais tarde que não podia casar com um "homem idoso".

"Uma vez que a promessa de casar não foi cumprida", o tribunal decidiu que o queixoso tinha direito a um reembolso de cerca de 9,4 milhões de xelins ugandeses (2.355 euros) gastos na educação da jovem mulher.

O tribunal também condenou a estudante de Direito a pagar um milhão de xelins (248 euros) em danos por "angústia mental".

Segundo o tribunal, a jovem mulher não apresentou defesa nem compareceu à audiência na cidade ugandesa de Kanungu (oeste).

O queixoso, um professor reformado, disse hoje à AFP que o caso o tinha deixado com "feridas permanentes no coração".

Mas a ex-ministra e ativista dos direitos da Mulher Miria Matembe disse que a decisão "unilateral" era "um caso clássico de como os sistemas judiciais favorecem os homens".