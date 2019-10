Hoje às 14:57 Facebook

Uma mulher negra norte-americana foi morta a tiro pela polícia, na manhã de sábado em Fort Worth, Texas, após um vizinho ter pedido à polícia para que esta verificasse se estava tudo bem na casa da vizinha. Atatiana Jefferson, de 28 anos, estava em casa com o sobrinho de oito anos.

Segundo a BBC, o tiroteio aconteceu por volta das 2.30 horas da madrugada de sábado (7.30 horas em Portugal), após o vizinho James Smith, de 62 anos, ter ligado para a polícia por ter visto uma porta da casa de Atatiana aberta.

A polícia dirigiu-se ao local e, de acordo com o vídeo divulgado pela própria, os polícias entraram na propriedade e verificaram se o perímetro estava seguro. O encontro terá durado apenas alguns segundos. Após verem um vulto perto da janela, exigiram que levantasse as mão e um dos polícias acabou mesmo por disparar através do vidro.

O Departamento de Polícia de Fort Worth disse em comunicado que o polícia pegou na arma porque "detetou uma ameaça". Embora sejam editadas, as imagens da câmara corporal não parecem mostrar os policiais a identificar-se como polícias.

A polícia alega ainda, ter encontrado uma arma dentro do quarto, sem esclarecerem se a vítima empunhava ou não a arma. No Texas, a posse de armas de fogo é legal para pessoas com mais de 18 anos.

Apesar dos esforços, a jovem foi declarada morta no local.

De acordo com o advogado da família, Atatiana estaria a jogar videojogos com o sobrinho antes de se aproximar da janela para perceber de onde vinham os barulhos. "Não havia razão para ela ser morta. Nenhuma. Temos que ter justiça", escreveu o advogado na sua página de Facebook.

No Twitter, o candidato democrata à presidência Beto O'Rourke lamentou a morte da jovem de 28 anos. "Enquanto lamentamos com os entes queridos de Atatiana, precisamos exigir responsabilidade e prometer lutar até que nenhuma família precise enfrentar uma tragédia como essa novamente", ele postou no Twitter.

O tiroteio ocorre menos de duas semanas depois de um policia de Dallas, que estava de folga, ter sido preso por disparar contra Bothan Jean, um jovem negro de 26, no seu próprio apartamento. O jovem acabou por morrer no hospital.

O vizinho, James Smith, disse que verificou a propriedade antes de chamar a polícia, mas não conseguiu identificar nenhum movimento dentro de casa. "Estou abalado. Estou chateado. E sinto que a culpa é parcialmente minha", disse ao jornal Star Telegram. "Se não ligasse para o departamento de polícia, ela ainda estaria viva."