Jovem português morre baleado no peito em Espanha

Um jovem de nacionalidade portuguesa, de 25 anos, morreu na segunda-feira de madrugada depois de ter sido baleado no peito, num parque de estacionamento localizado nas imediações de uma antiga pousada chamada "La Tía Pepa", no município de La Cistérniga, em Valladolid, Espanha.

De acordo com o "Diario de Valladolid", a rixa entre o português e um cidadão espanhol terá começado no interior do espaço, que está fechado há vários anos, mas que ainda é palco de festas ilegais, cerca das 1.30 horas. No entanto, foi já no seu exterior que a discussão, alegadamente devido a droga, terá escalado, culminando com a morte do jovem de nacionalidade portuguesa.

Após ser baleado com um disparo no tórax, o jovem de 25 anos ainda chegou a ser assistido no local e posteriormente transportado para o hospital em estado crítico, mas acabou por falecer ao início da manhã.

A Guardia Civil investiga o caso e de acordo com a imprensa espanhola ainda não há detenções.