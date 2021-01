Jovem português morto à facada no Luxemburgo

JN Hoje às 12:32 Facebook

Um jovem português de 18 anos foi esfaqueado mortalmente no Luxemburgo, onde se encontrava emigrado com a família. Os suspeitos do crime já foram detidos. Têm 15 e 17 anos.

Rafael estudava há alguns anos no Liceu Técnico de Bonnevoie, no Luxemburgo. Segundo os colegas era um rapaz "calmo e tranquilo" e "não falava muito".

Na passada terça-feira foi alvo de uma agressão com arma branca da qual viria a falecer. A procuradoria local avançou que foram detidos dois suspeitos relacionados com o crime. Porém, como se tratam de dois menores - com 15 e 17 anos - não acrescentou mais pormenores.

Os colegas e professores da escola estão em choque com o sucedido, revela o jornal L'essentiel. Vários jovens ouvidos pela publicação local mostraram estupefação pelo sucedido, garantindo que Rafael não se metia em problemas.