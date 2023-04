Jovem português morto à facada numa loja em Londres

Um jovem alentejano morreu esfaqueado, ao final da tarde de sábado, numa loja, no sul de Londres. A família ançou uma ação de angariação de fundos para ajudar a pagar as despesas funerárias.

De acordo com a Polícia de Londres, os agentes foram chamados para um esfaqueamento na Norwood Road, na zona de Lambeth, sul de Londres. Quando chegaram ao local, encontraram um jovem, dentro de uma loja, com ferimentos graves provocados por uma faca. "Apesar dos esforços dos paramédicos, o homem, que teria 20 anos, não resistiu e morreu no local", pode ler-se em comunicado das autoridades.

A vítima é Filipe Oliveira, natural de Santo Aleixo, no concelho alentejano de Moura, apurou o JN. O jovem vivia há vários anos em Inglaterra, onde os pais estarão emigrados.

O agressor ainda não foi encontrado e nenhum suspeito foi detido.

Milhares angariados para despesas com funeral

A família do jovem lançou, entretanto, uma ação de angariação de fundos para ajudar a pagar as despesas funerárias.

"O nosso filho e irmão Filipe foi tragicamente tirado de nós por um crime sem sentido com faca, sem provocação, a 15 de abril de 2023, com apenas 20 anos", afirma a família na mensagem publicada na plataforma de "crowdfunding". "Ninguém espera que alguém morra aos 20 anos, especialmente de forma tão violenta e repentina", pode ler-se no apelo da família, que pede ajuda para poder dar um funeral a Filipe "e despedir-se da boa pessoa que era".

A angariação de fundos ia em mais de 3900 libras (4360 euros) às 20 horas deste domingo.