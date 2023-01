Jovem portuguesa de 21 anos morre num incêndio em Londres

A.I.M Hoje às 15:26 Facebook

Sofia Duarte, de 21 anos, perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou no último domingo, dia 1 de janeiro, num restaurante nigeriano situado no prédio onde se encontrava, no Sul da capital britânica.

No local, as autoridades britânicas encontraram o corpo da jovem num dos apartamentos do complexo residencial afetado pelo incêndio que deflagrou no restaurantes nigeriano Calabar Zone, em Old Kent Road, no Sul de Londres.

De acordo com o site de notícias "My London", um homem despido terá saltado da varanda de uma das casas na tentativa de sobreviver, enquanto um outro indivíduo e um casal conseguiram escapar às chamas - que em cerca de dois minutos consumiram grande parte do edifício.

Alda Simões, amiga de Sofia Duarte, escreveu, numa página na qual foi criada uma campanha de angariação de fundos para auxiliar a família a pagar o funeral da jovem, que esta se tinha deslocado até ao prédio, agora destruído, para se encontrar com o namorado, acabando por ser a única que não conseguiu fugir.

"Era a nossa rainha, a Sofia adorava a vida", recordou a amiga da jovem portuguesa, que está a ajudar os familiares de vítima a dar-lhe a despedida "que ela merece".

A mãe só soube da morte da própria filha no momento em que, no dia da tragédia, um amigo lhe ligou para a informar que tinha visto uma publicação nas redes sociais com uma fotografia de Sofia, desejando que descansasse em paz.

A portuguesa, que era "bartender", ambicionava tornar-se guarda prisional e ajudar na reabilitação dos prisioneiros. No entanto, o principal sonho de Sofia era "ter sucesso, para que a mãe tivesse orgulho nela".

"Ela era uma superestrela, fazia com que eu andasse para a frente", contou Kyle Steward, amigo próximo de Sofia, ao jornal "The Evening Standard".

"Era selvagem, divertida, e sabia como viver. Adorava estilo, viajar, já tinha ido ao Dubai e adorou o clima quente. Estava sempre entre Londres e Lisboa", frisou, adiantando que era "a pessoa perfeita".

Para já, as autoridades ainda não sabem o que terá causado o incêndio, mas está a decorrer uma investigação.