Jovem que invadiu Windsor para matar Isabel II declara-se culpado do crime de traição

Jaswant Singh Chail, o jovem de 21 anos que no dia 25 de dezembro de 2021 invadiu o Castelo de Windsor com uma besta carregada, declarou-se esta sexta-feira culpado do crime de traição, assumindo que pretendia matar a Rainha Isabel II.

Segundo avança a BBC, Chail é a primeira pessoa condenada por traição no Reino Unido desde 1981. Além deste crime, o jovem é ainda acusado de ter feito ameaças de morte - "estou aqui para matar a Rainha", disse, na altura - e de ter na sua posse uma arma carregada. Numa audiência por videoconferência, Jaswant declarou-se culpado das três acusações.

Então com 19 anos, o jovem foi detido numa zona privada do castelo, junto à entrada para os aposentos de Isabel II. Já estaria em Windsor há cerca de duas horas, tendo conseguido entrar na propriedade, com uma besta carregada, através de uma escada de nylon. Ao ser abordado pelo guarda real, Chail afirmou estar ali com o intuito de matar a Rainha.

Momentos antes de entrar no castelo, o jovem fez uma publicação no Snapchat a dar conta do que pretendia fazer. "Peço desculpa pelo que fiz e farei. Vou tentar assassinar Elizabeth, a Rainha", disse.

Jaswant está internado, desde então, num hospital psiquiátrico, tendo participado na audiência desta sexta-feira por videoconferência.