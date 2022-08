Jovem que luta contra as armas pode ser o primeiro da Geração Z a entrar para o Congresso

JN Hoje às 16:39 Facebook

Dos discursos em frente a multidões para a luta por um lugar no Congresso, Maxwell Alejandro Frost pode tornar-se o primeiro membro da Geração Z a conquistar um lugar no órgão de poder norte-americano.

O ativista de 25 anos, que até há pouco tempo conduzia um Uber para ganhar dinheiro, é conhecido pela luta contra a lei das armas e a violência. Venceu as primárias democratas no 10.º distrito de Orlando, na Florida, ao derrotar o seu adversário mais direto, o senador Randolph Bracy, em cerca de dez pontos percentuais.

Frost, um progressista, e um dos nomes apontados para vencer as eleições gerais em novembro, disse estar motivado para lutar sobre questões como a violência armada, o aborto e a segurança económica.

Nascido em 1997, poderá ser o primeiro do seu tempo a assumir um cargo no Congresso. "Venho de uma geração que passou por mais simulacros de tiroteios em massa do que exercícios de incêndio", afirmou.

"Isso é algo que minha geração teve que enfrentar: ter medo de ir à escola, ter medo de ir à igreja, ter medo de estar na sua comunidade. Isto dá-me uma sensação de urgência, porque é algo que eu vivo no dia a dia."

É também dirigente da União Americana pelas Liberdades Civis e do grupo anti-violência armada liderado por jovens "March for Our Lives" (Marchar pelas Nossas Vidas), que foi fundado após o tiroteio de 2018 numa escola em Parkland, Florida".