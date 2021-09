Jovem raptada pelo pai reencontra-se com a mãe 14 anos depois

Angélica Cavaleiro Hoje às 14:39 Facebook

Jacqueline Hernández, uma jovem de 19 anos que terá sido raptada pelo pai quando tinha apenas seis anos, reencontrou-se com a mãe na fronteira entre os Estados Unidos e México quase 14 anos depois.

A menina, natural da Florida, EUA, foi alegadamente raptada pelo pai, Pablo Hernández, no dia 22 de setembro de 2007, quando tinha apenas seis anos.

No passado dia 2 de setembro, a mãe, Angélica Vences-Salgado, recebeu uma mensagem de alguém que alegava ser sua filha. A autora da mensagem afirmava que estava no México e queria encontrar-se com ela no dia 10 de setembro na fronteira entre o México e Texas.

Depois de ter recebido esta mensagem, a mulher contactou as autoridades, que começaram a investigar o caso para confirmarem a identidade da autora da mensagem.

A polícia na Florida e no Texas, bem como investigadores do Departamento de Segurança Interna, criaram um plano para "intercetar" a jovem durante o seu encontro com Vences-Salgado para verificar a sua identidade. As duas mulheres encontraram-se no dia 10 no posto fronteiriço do Texas.

Passadas três horas, as forças de segurança conseguiram confirmar a identidade da jovem de 19 anos. "Este é um exemplo do que se pode conseguir quando várias agências governamentais e a sua comunidade trabalham em conjunto" declarou a polícia, em comunicado.