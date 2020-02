Jovem sem sintomas infeta cinco familiares com coronavírus

JN Hoje às 10:47 Facebook

Uma jovem de 20 anos, da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, infetou cinco familiares. Não apresentava sintomas. É uma nova evidência de que o novo coronavírus pode propagar-se de forma assintomática.

A doente viajou em janeiro para a cidade de Anyang, 675 quilómetros a norte de Wuhan, onde infetou as cinco pessoas da família, sem mostrar sinais de infeção, reporta um novo estudo publicado na revista académica "Journal of the American Medical Association". De acordo com os autores do documento, cientistas do Hospital Universitário de Zhengzhou, na China, quando os infetados começaram a sentir-se doentes, os médicos isolaram a mulher e submeteram-na a testes para confirmar se seria portadora do Covid-19. Inicialmente, o teste deu negativo, mas um seguinte confirmou a suspeita.

Todos os cinco infetados pela cidadã de Wuhan desenvolveram pneumonia mas, a 11 de fevereiro, a mulher continuava sem apresentar sintomas: não tinha febre, dificuldades respiratórias, dores de estômago ou garganta, e a TAC ao tórax estava normal. Se forem replicados mais casos como este, dizem os cientistas, "a prevenção da infeção pelo Covid-19 pode constituir um desafio".

Já tinham sido relatados casos de indivíduos sem sintomas que disseminaram o vírus, mas o novo estudo oferece mais pistas sobre a forma como o Covid-19 se está a propagar e sugere a razão pela qual está a ser difícil travá-lo. É uma espécie de "experiência natural em laboratório", disse o especialista em doenças infecciosas William Schaffner, da Universidade de Medicina de Vanderbilt, no Tennessee, que não está envolvido na investigação. "Temos esta paciente de Wuhan, onde está o vírus, a viajar para um local onde o vírus ainda não tinha chegado. Permaneceu assintomática e infetou vários familiares", disse o perito citado pela agência Reuters, apontando que "imediatamente, um grupo de médicos detetou o caso e testou todos" os envolvidos.

Para Schaffner, o importante agora é saber com que regularidade ocorre este tipo de transmissão e quando, durante o período assintomático de uma pessoa infetada, é que os exames dão resultado positivo.

A China reportou, até à data, à Organização Mundial de Saúde mais de 75 mil casos de infeção pelo coronavírus, incluindo 2239 mortes. Além do território continental chinês, foram reportados casos de Covid-19 nas regiões semiautónomas do país e em pelo menos 26 países.