Sobreviveu a um cancro e agora vai ao Espaço com a SpaceX

Hayley Arceneaux, uma jovem que lutou contra cancro nos ossos (osteosarcoma), agora médica assistente no Hospital St. Jude Children's Research, nos EUA, irá participar na primeira missão espacial totalmente civil da SpaceX . Aos 29 anos, Arceneaux será um dos quatro membros a integrar a tripulação do Inspiration 4.

Aos 10 anos, Hayley, depois de lhe ser diagnosticado um cancro dos ossos, foi submetida a uma intervenção cirúrgica, como parte do tratamento, que implicou a substituição de partes dos ossos da perna. O surgimento destas missões espaciais privadas possibilitou à jovem ser a primeira pessoa com uma prótese de metal a viajar no espaço: "Esta missão está a permitir viagens espaciais para pessoas que não são fisicamente perfeitas", revela Arceneaux.

"A minha batalha contra o cancro realmente preparou-me para uma viagem espacial", explicou, acrescentando também que a "ensinou a esperar o inesperado e seguir em frente." Para a jovem, este é um marco que serve de exemplo para inspirar pessoas com deficiência que antes pensavam que os sonhos eram metas longínquas, pretendendo mostrar aos jovens pacientes que "o céu não é mais o limite".

Jared Isaacman, fundador e CEO da Shift4 Payments, estará a liderar esta expedição que terá como propósito a angariação de donativos para o Hospital St. Jude Children's Research. A missão Inspiration 4, que fará uso da nave Crew Dragon, tem descolagem prevista para outubro, no Centro Espacial Kennedy da NASA.