Jovem tentou sair de casa e visitar a família. Foi regada com gasolina pelo marido

JN Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Malak al Zubaidi morreu com queimaduras graves depois de ter sido hospitalizada na cidade iraquiana de Najaf. A mulher de 20 anos terá "desobedecido" ao marido que, alegadamente, a impedia de visitar a família.

Morreu no hospital a jovem de 20 anos que foi, alegadamente, queimada pelo marido com gasolina no Iraque, a 8 de abril. Trata-se do terceiro caso conhecido de violência doméstica em contexto de confinamento provocado pela pandemia de Covid-19 no país.

De acordo com a "Al Jazeera", o óbito de Malak al Zubaidi deu-se após os pulmões e os rins terem parado de funcionar, quase uma semana depois de ter sido internada. A irmã da vítima pede agora justiça.

"Ela não nos visitava há oito meses e eles também não a deixavam usar o telefone. Era o marido dela quem respondia às nossas mensagens. Quando o meu pai ligou para o pai do marido da minha irmã, a pedir permissão para a ir ver, ela disse que estava feliz e que não havia razão de a incomodarmos ", relatou a irmã, citada pela emissora de televisão.

O marido Mohamed Al-Mayahli, polícia de profissão, terá incendiado Malak após as várias tentativas da jovem em ir visitar a família. Só após o juramento da jovem de que não iria revelar o que tinha acontecido é que Mohamed a levou ao hospital indicando que se tinha tratado de um acidente.

"Ela queimou-se com gasolina e acusou-me e à minha família. Existem contas patrocinadas que publicam essas mentiras apenas para caluniar minha família", escreveu o marido, no Facebook, justificando que Malak tinha uma doença mental e que se tinha incendiado a si própria.

Nas redes sociais foram partilhados vários vídeos da jovem a gritar com dores provocadas pelas queimaduras.

Apesar da constituição do país proibir "todas as formas de violência e abuso na família", não há lei que criminalize a violência doméstica no Iraque.

O caso gerou uma onda de críticas, mas há quem acredite que a investigação fique sem culpados porque o pai de Mohamed trata-se de um general do exército com bastante influência.