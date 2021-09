Jovem transexual agredido durante a madrugada em Valência

Angélica Cavaleiro Hoje às 16:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem transexual foi agredido, na madrugada de terça-feira, na avenida Blasco Ibáñes em Valência, Espanha.

Axel, jovem transexual de 21 anos, sofreu agressões, na madrugada de terça-feira, que o deixaram com vários hematomas. O jovem queixava-se de dores nas costas e pescoço, que o impediam de fazer movimentos e tinha também o nariz inchado.

De acordo com a vítima, estava com uns amigos numa praça da cidade e dirigiram-se a um grupo de pessoas dizendo "Quão bonitos vocês são". Um dos rapazes do grupo perguntou-lhe se ele lhe estava a chamar "maricas", ao que a vítima respondeu que não. O rapaz fugiu e quando voltou para trás para ir ter com um amigo, alguém o apanhou e começou a bater-lhe, dando-lhe murros e pontapés. Ele acredita que quem lhe bateu poderá ser a mesma pessoa que lhe respondeu.

"Nunca me tinha acontecido algo deste género e quando aconteceu fiquei em choque. Não percebia nada do que estava a acontecer", explicou Axel.

O presidente da "Generalitat", Ximo Puig, reagiu a este crime nas redes sociais dizendo que " a resposta a este aumento de violência contra a comunidade LGBT deve ser uma questão do Estado" e mostra o seu apoio à vítima: "Quero enviar todo o apoio por parte da sociedade valenciana ao Axel, estamos do teu lado e somos muitos mais". No último.