Jovens adultos desenvolveram problemas nos rins e pulmões devido à covid-19

Quatro em cada 10 pessoas com idades entre os 19 e os 49 anos desenvolveram problemas nos rins, pulmões e em outros órgãos vitais durante o tratamento para a covid-19 nos hospitais do Reino Unido.

Segundo um estudo desenvolvido por sete universidades do Reino Unido e pelo Serviço Nacional de Saúde do país (NHS), cerca de 37% das pessoas com idades entre os 30 e 39 anos e 44% das pessoas com 40 a 49 anos registaram pelo menos uma complicação durante o internamento, destacando que a população considerada jovem adulta também é propensa a desenvolver problemas nos órgãos como as pessoas com mais de 50 anos.

O estudo, desenvolvido durante a primeira vaga da pandemia em 2020, mostra ainda que 13% das pessoas entre os 19 e os 29 anos e 17% das pessoas com 30 a 39 anos, que foram internadas com covid-19, revelaram não ter capacidade para se tratarem depois de sair do hospital, ficando dependentes de familiares e amigos.

A investigação analisou mais de 73 mil pessoas de todas as idades, em mais de 300 hospitais do Reino Unido, e revela que as taxas mais altas das pessoas que sofreram complicações durante o internamento foram as pessoas com mais de 50 anos e os problemas mais comuns foram as lesões renais, pulmonares e cardíacos.

Calum Semple, investigador que liderou o estudo, referiu que a mensagem que quer passar com estes resultados é que "esta não é apenas uma doença de idosos e pessoas frágeis", acrescentando que "os dados reforçam que o covid não é gripe e estamos a ver jovens adultos a chegar ao hospital a sofrer de complicações significativas, algumas das quais exigem monitoração e tratamento adicional no futuro".

O estudo aponta ainda que tanto as pessoas jovens adultas saudáveis como as pessoas que apresentem doenças preexistentes são igualmente propensas a relatar complicações médicas quando infetadas pela covid-19.

De acordo com os dados mais recentes, até 4 de julho havia 478 pessoas com idades entre os 25 e os 44 anos internadas nos hospitais do Reino Unido com covid-19, em comparação com as 17 pessoas com mais de 85 anos.

Segundo os autores do estudo, os dados revelam que as pessoas que apresentam sintomas mais graves de covid-19 na admissão no hospital foram as mais propensas a sofrer graves problemas de saúde, destacando a importância da vacinação como meio para reduzir a gravidade da doença.

Os investigadores apontam ainda que o estudo foi desenvolvido para observar as complicações durante o internamento das pessoas, mas revelam que há evidências de que alguns danos nos órgãos podem continuar. "Nós sabemos por outras doenças infecciosas que os problemas nos rins ou no coração podem evoluir para complicações de longo prazo e acho que é razoável esperar que isso aconteça com a covid-19", referiu Annemarie Docherty, especialista em medicina intensiva.