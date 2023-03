Jovens processam estado norte-americano em caso climático histórico

Beatriz Neves Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezesseis jovens abriram um processo contra o estado de Montana, nos Estados Unidos da América, por apoio aos combustíveis fósseis que violam as leis básicas do estado. Esta é a primeira vez que uma questão climática vai a julgamento.

Segundo o jornal norte-americano "The New York Times", a denúncia contra o estado de Montana foi apresentada em 2020 por 16 jovens, em conjunto com a organização ambiental "Our Children"s Trust". De forma concisa, eles citam a constituição local, que garante "o direito a um ambiente limpo e saudável para presentes e futuras gerações".

Assim, de acordo com o grupo ativista, os apoios às indústrias de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás seriam inconstitucionais, pois a poluição proveniente destas atividades leva a um aumento cada vez maior do aquecimento global, o que priva os habitantes de Montana de um ambiente saudável.

PUB

O julgamento começa no dia 12 de junho e será o primeiro a abordar as consequências das mudanças climáticas para o Estado e como isso poderá causar alterações nas políticas.

A organização "Our Children Trust" já havia feito uma petição ao Supremo Tribunal de Montana para decidir os deveres governamentais frente às alterações climáticas, mas o caso nunca chegou aos tribunais. Além disso, também está por trás de diversos processos no país com o mesmo tema.

Em resposta ao processo, o estado de Montana contestou o consenso científico de que a queima de combustíveis fósseis impulsiona a mudança climática e negou qualquer alteração ambiental associada ao aumento de temperatura em Montana.