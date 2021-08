Juan Carlos está há um ano no exílio dourado e não tem data para regressar

Jesús Chueca Hoje às 08:30 Facebook

Rei emérito de Espanha pode ser julgado no Supremo por desvio fiscal de milhões. Ex-amante afasta-se dele.

Juan Carlos I gostaria de voltar ao Palácio Real da Zarzuela em Madrid, onde viveu 58 anos, mas a incerteza ensombra uma hipotética viagem de regresso a casa que poderá prejudicar, ainda mais, a imagem do seu filho, o rei Felipe VI. Ninguém sabe se o rei emérito poderá pôr um ponto final no seu exílio ou se estará condenado a viver o resto da vida na "cela de ouro", paga com dinheiro público espanhol, nos Emirados Árabes Unidos, no Golfo Pérsico.

Junto ao Governo, a Casa Real marca cuidadosamente os passos a seguir nesta complicada matéria para evitar pagar um preço alto que possa pôr em risco o testamento monárquico.