Juiz dos EUA liberta homem preso há 28 anos por crime que não cometeu

Um juiz do Estado norte-americano do Missouri anulou, esta terça-feira, a condenação de um homem que cumpriu quase 28 anos de prisão perpétua por um assassinato que sempre disse não ter cometido.

A decisão do juiz David Mason sobre Lamar Johnson, de 50 anos, foi a de haver "evidências confiáveis de inocência real - evidências tão confiáveis que realmente passem pelo padrão de clareza e convencimento" que levaram a sair em liberdade.

"Isto é inacreditável", afirmou Johnson aos jornalistas, à saída da sessão, sem responder a perguntas.

A procuradora de St. Louis, Kim Gardner - que em agosto entrou com o processo de busca da libertação de Johnson, depois de uma investigação conduzida pelo seu escritório, com a ajuda do Projeto Inocência, a convencer de que o condenado dizia a verdade - aplaudiu a decisão.

"Lamar Johnson. Obrigado. Você está livre", disse, em declarações à imprensa no local.

O gabinete do procurador-geral do estado, liderado pelos republicanos, tem lutado por manter Johnson preso.

Os advogados de Johnson, após a audiência, criticaram o gabinete do procurador-geral do estado, dizendo que "nunca parou de alegar que Lamar era culpado e estava confortável em vê-lo definhar e morrer na prisão".