Juíza nega fiança a suposto autor de tiroteio em discoteca gay

JN/Agências Hoje às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma juíza federal determinou, esta quarta-feira, a prisão sem fiança do suposto autor do tiroteio numa discoteca gay no estado norte-americano do Colorado, onde cinco pessoas foram mortas e mais de 25 ficaram feridas.

Anderson Lee Aldrich, de 22 anos, compareceu perante a magistrada Charlotte Ankeny, do condado de El Paso (Colorado), virtualmente a partir da prisão onde está detido.

O suspeito apareceu num estado aparentemente entorpecido e respondeu às perguntas da juíza de forma quase inaudível.

PUB

Além de negar a fiança, a magistrada pediu aos procuradores que compartilhem com os advogados de defesa os detalhes do mandado de prisão contra Aldrich, sobre o qual ainda pesa o sigilo sumário.

As acusações contra o detido deverão ser apresentadas formalmente na próxima audiência, marcada para 06 de dezembro.

Após a sessão de hoje, o procurador federal Michael Allen indicou que o réu deve comparecer pessoalmente perante o tribunal na próxima sessão.

Sobre Aldrich pesam cinco acusações preliminares de homicídio em primeiro grau e cinco por crime de ódio, de acordo com a imprensa norte-americana.

Antes da audiência de hoje, a defesa do jovem apresentou um documento ao tribunal observando que o seu cliente se identifica como uma pessoa não-binária.

O tiroteio aconteceu no sábado à noite no município de Colorado Springs numa discoteca chamada Club Q, popular por apresentações de 'drag queens', onde o suspeito começou a disparar contra os clientes assim que entrou no estabelecimento.

O tiroteio reacendeu memórias do massacre de 2016 num outro bar 'gay', o Pulse, em Orlando, Florida, que matou 49 pessoas.