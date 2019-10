Juncker com adeus emocionado e "orgulho por ter podido servir a Europa"

Hoje às 16:10 Facebook

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, emocionou-se esta sexta-feira no final da última cimeira do seu mandato ao dizer que ficará orgulhoso "até ao fim da vida" por ter servido a Europa, tendo ainda elogiado a relação com Portugal.

"Ficarei orgulhoso até ao fim da minha vida de ter podido servir a Europa, obrigado", disse com a voz embargada e visivelmente emocionado, Juncker na conferência de imprensa do último Conselho Europeu que participou enquanto líder do executivo comunitário.

À saída da sala, questionado pelos jornalistas sobre a sua relação com Portugal, Juncker sublinhou ter desenvolvido "uma das melhores cooperações que tive na vida".

Jean-Claude Juncker assumiu um mandato de quatro anos como presidente da Comissão Europeia em novembro de 2014, mas foi líder do Eurogrupo - fórum informal que reúne os ministros das Finanças da zona euro - entre 2005 e 2013.

Foi primeiro-ministro do Luxemburgo de 1995 a 2013.

Apesar de o seu mandato terminar oficialmente no próximo dia 31 de outubro, a "Comissão Juncker" deverá continuar em funções mais um mês, por dificuldades de Ursula von der Leyen em formar a sua equipa, depois de o Parlamento Europeu ter rejeitado três comissários indigitados: da França, da Hungria e da Roménia.