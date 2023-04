Justiça brasileira suspende Telegram no país

Gabriel Hansen Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Justiça Federal do Espírito Santo determinou, esta quarta-feira, a suspensão da aplicação de mensagens Telegram no Brasil, após a empresa não ter entregado os dados completos de utilizadores neonazis à Polícia Federal (PF).

As operadoras de telecomunicações, a Google (responsável pela Play Store) e a Apple (App Store) devem receber uma notificação sobre a suspensão ainda nesta quarta-feira, de acordo a Diretoria de Inteligência da PF, citada pelo portal G1. O Telegram, apesar de ter entregue parte dos dados pedidos pela Polícia Federal na sexta-feira, não cedeu os números telefónicos de membros e administradores de um grupo neonazi.

A plataforma teve uma coima ampliada de 100 mil reais para um milhão de reais (cerca de 180 mil euros) por dia enquanto não fornecesse as informações. As investigações da PF pediram acesso aos dados após a descoberta da participação do suspeito pelos ataques em Aracruz, a 25 de novembro no grupo antissemita. O atentado a duas escolas no estado brasileiro do Espírito Santo fez quatro vítimas fatais, enquanto que o assassino de 16 anos foi detido pela Polícia.

PUB

Segundo um documento da Polícia Federal, citado pelo G1, o grupo de mensagens continha "material de extremismo ideológico". Exemplos são a "divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, tutoriais de fabricação de artefatos explosivos, de promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas".