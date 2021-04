Justiça investiga laboratório espanhol suspeito de tortura em animais

JN Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades espanholas estão a investigar um laboratório de testes em animais em Madrid depois da divulgação de um imagens que revelam alegados maus tratos a animais.

"Ficamos consternados ao ver as imagens. É um caso flagrante de abuso de animais", disse à AFP o chefe da diretoria-geral do governo para a proteção animal, Sergio Garcia Torres.

Nas imagens divulgadas pela Cruelty Free International. é possível ver um tratamento cruel prestado pelos funcionários da Vivotecnia a cães, ratos, porcos, coelhos ou macacos. Os vídeos mostra, por exemplo, alguns trabalhadores a espancar os animais ou submetê-los a testes aparentemente sem terem recebido anestesia.

Num desses vídeos, um funcionário chega a segurar um macaco enquanto outro desenha um rosto com um marcador nos seus órgãos genitais.

A Cruelty Free International disse que as imagens foram feitas por um denunciante que trabalhou na unidade, que fica nos arredores de Madrid, entre 2018 e 2020.

"Não pode haver dúvida de que tal crueldade gratuita causa angústia e sofrimento desnecessários", disse o grupo que zela pelos direitos dos animais através de comunicado. "Também é ilegal", acrescentam.

PUB

A Vivotecnia é uma organização europeia independente que realiza testes em animais para as indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia.

Em comunicado citado pela imprensa espanhola, o presidente-executivo da Vivotecnia disse que ficou "chocado" com as imagens. No entanto, Andres Konig alegou que não "demonstram a realidade do dia a dia da Vivotecnia ".

Após a divulgação, o governo regional de Madrid suspendeu temporariamente as atividades nas instalações de testes em animais.