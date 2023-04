Justiça russa pede 25 anos de prisão para opositor Kara-Murza

JN/Agências Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Procuradoria russa pediu uma pena de 25 anos para o jornalista e político da oposição Vladimir Kara-Murza, acusado de alta traição por divulgar informação alegadamente falsa sobre as Forças Armadas russas e liderar uma organização considerada indesejável.

"O procurador pediu a condenação de Kara-Murza a 25 anos num regime penal estrito por três delitos de que é acusado", noticiou a agência TASS, citando a advogada do acusado, Maria Eismont, que defendeu que o seu cliente está inocente e pediu a sua absolvição.

No princípio de outubro, as autoridades russas acusaram Kara-Murza de ter colaborado "com um país da Aliança Atlântica", delito punido com penas de prisão até 20 anos.

PUB

Kara-Murza foi detido em abril de 2022 por desobediência, mas desde então acumulam-se outras acusações, como a divulgação de informação falsa sobre as ações das Forças Armadas russas.

O jornalista é há anos crítico declarado do Kremlin e era amigo de Boris Nemtsov, assassinado em Moscovo. Kara-Murza sobreviveu a dois envenenamentos em 2015 e 2017.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos emitiu uma sentença contra a Rússia por ter anulado a candidatura de Kara-Murza em eleições regionais. A Rússia saiu do Conselho da Europa por críticas à invasão da Ucrânia.