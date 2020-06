Justiça sul-coreana pede mandado de prisão para herdeiro da Samsung

JN/Agências Hoje às 09:56 Facebook

A Procuradoria de Seul solicitou um mandado de prisão para o vice-presidente e herdeiro do grande grupo sul-coreano Samsung, Lee Jae-yong, numa investigação sobre a controversa fusão de duas subsidiárias em 2015.

O vice-presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, foi condenado em 2017 a cinco anos de prisão no âmbito do escândalo de corrupção que levou à demissão e prisão da ex-Presidente da Coreia do Sul Park Geun-hye.

O empresário, de 51 anos, foi libertado um ano depois, mas está atualmente envolvido noutro processo judicial.

A Procuradoria do Distrito Central de Seul disse, esta quinta-feira, que solicitou um mandado de prisão contra o herdeiro da Samsung.

Lee Jae-yong é acusado de ter participado num caso de fraude em 2015, quando a Cheil Industries, uma subsidiária especializada em moda, alimentação e lazer, assumiu o controlo da Samsung C&T (BTP).

Essa fusão foi vista como um passo decisivo para garantir uma transição tranquila do grupo Samsung para a terceira geração.

No entanto, foi criticado pelo facto de o valor da C&T ter sido deliberadamente subvalorizado durante a transação.

O fundo nacional de pensões (NPS), um grande acionista da Samsung, havia dado luz verde a esta operação.

A Procuradoria também solicitou um mandado de prisão contra dois ex-executivos da Samsung pelo seu papel na fusão, segundo o comunicado.

O pedido de prisão chega quase um mês depois das desculpas de Lee Jae-yong pelo plano que delineou para assumir o grupo empresarial.

O empresário prometeu então que "não haveria mais polémica" sobre a sua promoção e que seria o último na linha de sucessão familiar.

A Samsung é de longe o maior grupo empresarial familiar sul-coreano e as suas atividades industriais representam uma parte significativa da 12.ª economia mundial.

Os seus ganhos a nível mundial equivalem a um quinto do produto interno bruto (PIB) do país.