Kamala Harris: Da esperança ao esquecimento

Vice-presidente prometeu um novo impulso para os Estados Unidos da América, mas após um ano de liderança é ainda mais impopular do que Joe Biden.

A expectativa sobre a vice-presidência de Kamala Harris era muito elevada, mas a popularidade do braço direito de Joe Biden tem vindo a cair a pique. O momento em que colocou a mão sobre a bíblia e jurou defender a Constituição dos EUA ficou marcado pelo facto ser a primeira mulher negra a assumir o cargo. Mas um ano depois da chegada ao poder, a democrata mostra-se apagada das decisões políticas.

No dia 20 de janeiro de 2022, a nova líder trouxe uma lufada de esperança para um país onde a justiça racial tem sido frequentemente ferida, mas uma sondagem da Suffolk University-USA Today mostra que a simpatia por Kamala Harris é ainda mais baixa do que a de Joe Biden. Enquanto a popularidade do presidente se encontra em 37,8%, a da vice-presidente está situada em 27,8%, precisamente menos dez pontos.