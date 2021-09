Kamala Harris pede que EUA reforcem alianças globais

JN/Agências Hoje às 18:17 Facebook

A vice-presidente dos Estados Unidos pediu que os EUA fortaleçam as alianças globais, homenageando as vítimas dos atentados de 11 de Setembro, no discurso do vigésimo aniversário dos ataques.

"Neste dia solene de recordação, devemos aceitar o desafio de olhar para trás, de recordar. Pelo bem dos nossos filhos. Pelo bem dos seus filhos. E para isso, devemos também olhar para a frente, para o futuro", disse Kamala Harris, este sábado, na sua intervenção em Shanksville, Pensilvânia.

A vice-presidente participou, ao lado do ex-presidente George W. Bush (2001-2009), na cerimónia em memória das 40 vítimas do voo 93 da United Airlines, que caiu num campo da Pensilvânia, na manhã de 11 de setembro.

"Eles lutaram pelas suas próprias vidas e para salvar a vida de inúmeras outras pessoas. Hoje, espero e rezo para que continuemos a honrar a sua coragem (...) fortalecendo os nossos laços comuns (dentro do país) e fortalecendo as nossas alianças globais ", sublinhou Harris, que repetiu a mensagem que Joe Biden divulgou na sexta-feira, afirmando que a unidade é a "maior força" do país, num momento de tensões políticas latentes após o mandato de Trump.

Embora Biden compareça hoje às cerimónias de comemoração, nos três locais onde ocorreram os ataques há duas décadas, não fará declarações em nenhum dos eventos e preferiu expressar-se num discurso gravado em vídeo e divulgado ontem no Twitter.

O voo 93 da United Airlines cumpria a rota entre o aeroporto de Newark (Nova Jérsia) e São Francisco, quando, na manhã do dia 11 de setembro, caiu em campo aberto em Shanksville (Pensilvânia), segundo a versão oficial.

De acordo com esta versão, os passageiros do avião intervieram para impedir que o avião servisse para atingir outro alvo em Washington, depois de saberem que os terroristas tinham sequestrado três outros aviões que colidiram com as Torres Gémeas em Nova Yorque e com o prédio do Pentágono em Arlington (Virgínia). Todos os 37 passageiros do avião, incluindo quatro sequestradores da Al-Qaida, e todos os sete tripulantes morreram no incidente na Pensilvânia.